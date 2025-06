Paura in via Homs chiede 1 euro a un passante ma estrae un coltello e gli porta via il borsello

In via Homs, una rapina violenta ha scosso i cittadini, lasciando paura e insicurezza nell’aria. Un passante, avvicinato con una richiesta di un euro, si è trovato improvvisamente minacciato con un coltello e derubato del suo borsello. Episodi come questi, che si susseguono con intensità crescente, mettono in evidenza la fragilità del nostro tessuto urbano. La sicurezza sembra vacillare, e la battaglia contro la criminalità si fa sempre più urgente.

Numerosi episodi, alcuni molto gravi, stanno caratterizzando in negativo le giornate in città, sgomenta e spaventata per vie degli innumerevoli casi di cronaca, tra omicidi, aggressioni, bombe, furti e rapine. L'ultimo accadimento in ordine di tempo, denunciato alla nostra testata, è la rapina. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Paura in via Homs, chiede 1 euro a un passante ma estrae un coltello e gli porta via il borsello

In questa notizia si parla di: paura - homs - chiede - euro

Paura in via Homs, chiede 1 euro a un passante ma estrae un coltello e gli porta via il borsello.

Siria, vescovo di Homs: “I cristiani qui hanno paura”/ “Al Jolani si impegni a non imporre regime islamico” - perchè anche se la maggioranza del popolo siriano ora chiede di poter finalmente vivere in libertà e le dichiarazioni di Al Jolani hanno ... ilsussidiario.net scrive

L'arcivescovo siro-cattolico Mourad: "Siamo positivi senza rinunciare al dialogo" - cattolico di Homs Jaques Mourad: "Dobbiamo guardare negli occhi questi giovani, al di là delle loro barbe, senza paura e senza mischiarli con Daesh" ... Scrive rainews.it