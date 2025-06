Paura in parco giochi bimbo si allontana | ritrovato dai carabinieri

degli angeli custodi in divisa a intervenire prontamente, coordinando le ricerche e tranquillizzando la mamma. In pochi minuti di tensione, il timore si è trasformato in sollievo: il bambino è stato ritrovato sano e salvo, grazie alla prontezza delle forze dell’ordine. Un episodio che ricorda quanto sia importante prestare attenzione e mantenere la calma nelle situazioni di emergenza.

Attimi di paura in un parco giochi di Vico Equense: un bimbo di sei anni si allontana dalla mamma, iniziano le ricerche e per fortuna viene ritrovato. E' accaduto tutto in pochi istanti. Il piccolo era con la propria madre quando si è dileguato tra la folla. La madre, visibilmente scossa, tenta di contattare il 112 ma, sopraffatta dall'ansia, non riesce a comunicare l'accaduto con chiarezza. Sono stati gli operatori sanitari del vicino ospedale di Vico Equense, dove la donna si è precipitata in cerca di aiuto, ad allertare tempestivamente i carabinieri della locale Stazione.

