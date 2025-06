Paura al parco giochi | scompare un bambino di sei anni

Un momento di terrore ha scosso Vico Equense quando un bambino di sei anni, sfuggito all’attenzione della madre nel parco giochi, si è improvvisamente dileguato tra la folla. La famiglia e le autorità sono subito scese in azione, sperando in un lieto fine. In situazioni come questa, l'importanza di restare calmi e agire prontamente può fare la differenza. La comunità si stringe attorno alla famiglia in attesa di notizie rassicuranti.

Attimi di angoscia a Vico Equense, quando un bambino di sei anni si è improvvisamente allontanato da un parco giochi nel centro cittadino. Il piccolo era con la propria madre quando, nel giro di pochi istanti, si è dileguato tra la folla. La donna ha contattato il 112 ma, sopraffatta dall'ansia.

