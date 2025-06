Paura ad Assisi crolla un muro in centro Detriti sulle auto e strada chiusa

Una mattina di paura ad Assisi, dove un muro di sostegno si è improvvisamente sgretolato, scatenando un fragoroso crollo che ha travolto la strada e danneggiato alcune auto. L’incidente, avvenuto alle prime luci dell’alba in via Monsignor Giuseppe Placido Nicolini, ha lasciato residenti e visitatori scioccati. La sicurezza del centro storico ora è al centro dell’attenzione, mentre le autorità intervengono per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni.

Un rumore sordo ha accompagnato il crollo di un muro di sostegno in via Monsignor Giuseppe Placido Nicolini. Una massa di terra e sassi – il muro sorreggeva il terrazzo e giardino di una sovrastante struttura ricettiva privata - si è abbattuta sulla strada sottostante, per gli assisani da sempre il “Fosso Cupo“, intorno alle 6, per un fronte di una ventina di metri. I detriti hanno interrotto la via, sepolto un’automobile e colpite anche altre che erano in sosta lungo la strada. Fortunatamente, data l’ora, nessuna persona è stata investita dal crollo, anche se, qualche istante prima, era passata una persona che andava al lavoro e che se l’è cavata con un grande spavento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura ad Assisi, crolla un muro in centro. Detriti sulle auto e strada chiusa

