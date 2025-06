Paura a San Domenico | Ti sgozzo e gli lancia la bici

Un pomeriggio di paura nel cuore di Arezzo, tra minacce di morte e scene di violenza in pieno centro. Un cittadino ha assistito a un episodio inquietante che ha sconvolto la tranquillità urbana: un uomo ubriaco, urlando e scagliando la bici, ha minacciato di sgozzare e dare fuoco alla sua casa. La domanda ora è: come garantire sicurezza e serenità ai cittadini?

Arezzo, 21 giugno 2025 – “Ti sgozzo, ti do fuoco alla casa”. Aggressione con il cavalletto della bici e minacce di morte in pieno centro ieri nel primissimo pomeriggio. E’ accaduto tra via Sassoverde e piazza San Domenico intorno alle 14,30, quando uno straniero ubriaco ha iniziato a dare in escandescenze urlando in mezzo alla strada. “Mi sono affacciato alla finestra di casa in via Sassoverde e ho visto un uomo sulla trentina, un pakistano, che gridava e suonava ripetutamente il campanello del portone, diceva di cercare la casa famiglia – spiega un aretino che qui vive ed ha un’attività in piazza San Domenico – gli ho detto che la casa famiglia, si riferiva al Thevenin, era più avanti e di smettere di suonare il campanello e gridare. 🔗 Leggi su Lanazione.it