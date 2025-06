Pattuglie in azione a Porto Recanati e Potenza Picena

Notte intensa lungo le coste di Porto Recanati e Potenza Picena, dove pattuglie della polizia hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. L’intervento, orchestrato dalla Questura di Macerata e dal Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, ha rappresentato un importante passo nella lotta contro l’illegalità . Obiettivo prioritario di questa azione coordinata è rafforzare la serenità delle comunità locali, assicurando un ambiente più sicuro per tutti.

Controlli della polizia, giovedì sera, lungo la costa. In campo gli agenti della questura di Macerata, assieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, che hanno passato al setaccio la zona di Porto Recanati e Potenza Picena. Il servizio rientrava tra gli obiettivi condivisi in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal prefetto di Macerata Isabella Fusiello, finalizzati al contrasto dei reati di criminalità diffusa nelle aree caratterizzate da fenomeni illeciti e da degrado urbano. Al termine delle attività , sono state identificate numerose persone e controllati diversi veicoli.

