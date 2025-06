Patto per il Cambiamento | Zimbalatti tradisce la fiducia degli elettori e offende la serietà della politica

Il recente ingresso di Nino Zimbalatti in Forza Italia ha scosso il panorama politico locale, suscitando reazioni accese e critiche. Il movimento Patto per il Cambiamento non ha esitato a esprimere la propria disapprovazione, denunciando come questa scelta tradisca la fiducia degli elettori e offenda la serietà della politica. Una decisione che potrebbe segnare un nuovo capitolo di confronto e riflessione nel nostro territorio.

Arriva una reazione politica all'entrata del consigliere comunale Nino Zimbalatti in Forza Italia. In una nota, il movimento Patto per il Cambiamento esprime "profonda disapprovazione per la decisione del consigliere, che si pone fuori dalla coalizione che lo ha sostenuto e lo ha visto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Patto per il Cambiamento: "Zimbalatti tradisce la fiducia degli elettori e offende la serietà della politica"

In questa notizia si parla di: patto - cambiamento - zimbalatti - politica

Patto per il Cambiamento: Zimbalatti tradisce la fiducia degli elettori e offende la serietà della politica; · La notizia è più vicina.; Forza Italia accoglie Nino Zimbalatti | Nessuno scontro oggi mi sento lontano da questa amministrazione.

Cambiamento climatico: "Necessario un patto tra scienza e politica: stop alle fake news" - L’indice degli scienziati è puntato in particolare sui negazionisti del cambiamento climatico, che - Scrive quotidiano.net

L'Eurocamera dà il via libera al Patto di stabilità: solo tre italiani a favore - La direttiva per la nuova governance economica dell'Europa sono state approvate con 359 voti favorevoli, 166 contrari e 61 ... Segnala tg24.sky.it