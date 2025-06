Parto come allieva dei carabinieri Voglio intervenire prima che si uccida ancora

Come futura allieva dei Carabinieri, credo fermamente nell'importanza di intervenire tempestivamente per prevenire tragedie come quella di Racale. La violenza e il dolore che hanno sconvolto il Salento richiedono il nostro impegno concreto e una forte attenzione ai segnali di disagio. Solo attraverso l’ascolto e l’intervento precoce possiamo sperare di salvare vite e costruire un futuro più sicuro per tutti. È fondamentale agire prima che sia troppo tardi.

GALLIPOLI – La tragica notizia che ha sconvolto la comunità di Racale e del Salento, e non solo, del delitto di Teresa Sommario da parte del figlio 21enne, Filippo Manni, scaturito da un semplice rimprovero, ha generato un tourbillon di commenti e riflessioni in questa settimana. Tanti veicolati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Parto come allieva dei carabinieri. Voglio intervenire prima che si uccida ancora”

