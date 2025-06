Partita la raccolta fondi per i figli | Ogni gesto fa la differenza

Ogni gesto di solidarietà può cambiare una vita: è partito il crowdfunding per i figli di Gentiana Kopili, la donna di Tolentino che, nonostante le sfide, continua a lottare per il futuro dei suoi ragazzi. Carmen Nunno e Tamara Capradossi hanno dato il via a questa importante iniziativa, dimostrando che anche nei momenti più difficili, l’amicizia e la solidarietà possono fare la differenza. Perché insieme possiamo costruire un domani più speranzoso.

È partita la macchina della solidarietà per i figli della 45enne Gentiana Kopili, Mario di 21 anni e Samuel di 23. Due cittadine di Tolentino, amiche della donna, Carmen Nunno e Tamara Capradossi, intanto hanno lanciato una raccolta fondi. La prima ha avuto l’idea: Carmen (in sedia a rotelle) ha conosciuto Gentiana come badante del marito (anche lui in carrozzina) diversi anni fa. Poi sono rimaste amiche e la 45enne ha continuano a darle una mano qualche ora al giorno per le faccende domestiche. Sabato scorso, il giorno dell’ omicidio, erano andate a fare la spesa insieme. "Era una sorella per me, una donna umile, corretta, onesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Partita la raccolta fondi per i figli: "Ogni gesto fa la differenza"

