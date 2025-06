Partita Italia-Israele a Udine il governatore Fedriga | Un importante riconoscimento per il nostro territorio

Fedriga, evidenziando l'importanza di questo evento, sottolinea come questa partita rappresenti un'opportunità unica per il nostro territorio di brillare a livello nazionale e internazionale. L'appuntamento del 14 ottobre allo stadio di Udine promette emozioni indimenticabili, rafforzando il legame tra sport, comunità e identità locale. Un'occasione da non perdere per vivere un momento di grande prestigio e orgoglio per tutta la nostra regione.

Come annunciato già dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni sarà - ancora una volta - lo stadio di Udine a ospitare la Nazionale italiana. Il 14 ottobre gli Azzurri affronteranno Israele in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. A darne conferma è anche il presidente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Partita Italia-Israele a Udine, il governatore Fedriga: "Un importante riconoscimento per il nostro territorio"

In questa notizia si parla di: udine - israele - partita - italia

Mondiali: il 14 ottobre l'Italia torna a Udine contro Israele - Il 14 ottobre 2025, Udine si prepara a rivivere l’emozione unica di una notte memorabile: la Nazionale torna ad affrontare Israele allo Stadio 'Friuli'.

Il 14 ottobre la #Nazionale torna a Udine, un anno dopo Azzurri di nuovo di scena al ‘Friuli’ contro Israele ? tinyurl.com/4tc43jfe #Azzurri #VivoAzzurro Vai su Facebook

Italia-Israele ancora a Udine, De Toni: Solo per senso istituzionale; Italia-Israele ancora a Udine, il sindaco: «Siamo preoccupati. Situazione diversa rispetto a un anno fa, ora c'è la guerra con l'Iran»; Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Israele a ottobre si giocherà a Udine.

Italia, scelta la sede per la sfida contro Israele: si gioca a Udine - La FIGC ha reso nota la sede della partita contro Israele che si disputerà il prossimo 14 ottobre: il match si giocherà al Bluenergy Stadium di Udinese. Scrive calciomercato.com

Calcio, a Udine torna Italia-Israele: «Sarà una partita blindata» - Bluenergy Stadium di Udine il prossimo 15 ottobre per la qualificazione ai Mondiali. Riporta ilgazzettino.it