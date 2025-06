Parte la petizione per intitolare la fermata Gorla della M1 ai Piccoli Martiri della strage

In un gesto di memoria e rispetto, parte oggi una petizione per intitolare la fermata Gorla della metropolitana M1 ai "Piccoli Martiri". A quasi ottant’anni dalla tragedia, questa iniziativa vuole rendere omaggio a 184 bambini e 20 adulti vittime di un terribile bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché il ricordo delle nostre radici non si perda nel tempo: firma anche tu per preservare la memoria storica di Milano.

Milano – A più di ottant'anni dalla strage di Gorla, parte oggi una raccolta firme per chiedere al Comune di Milano di intitolare la fermata della metropolitana M1 Gorla ai "Piccoli Martiri ", in memoria dei 184 bambini e dei 20 adulti che persero la vita il 20 ottobre 1944, durante un bombardamento angloamericano. I promotori. L'iniziativa è promossa da Marzio Nava (Capogruppo di Forza Italia nel Municipio 2), Gianluca Comazzi (Consigliere comunale e assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia) e Alex Bettinelli (segretario di Forza Italia nel Municipio 2), con il supporto del Comitato Familiari Piccoli Martiri di Gorla e del gruppo dei sopravvissuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parte la petizione per intitolare la fermata Gorla della M1 ai “Piccoli Martiri” della strage

