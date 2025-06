Parma il futuro di Leoni appeso ad un filo Quella big offre una contropartita interessante

Parma, il destino di Leoni si gioca su un filo sottile: mentre il club emiliano attende sviluppi, il Milan pensa a Colombo come pedina chiave per assicurarsi il promettente difensore. La partita di mercato è aperta e le strategie sono in movimento: il futuro di Leoni potrebbe cambiare drasticamente nel giro di poche settimane, e tutto dipende dalla contropartita che i rossoneri sono pronti a mettere sul tavolo.

Parma, occhi puntati su Leoni: il Milan pensa a Colombo come contropartita per arrivare al difensore Il Parma continua a essere protagonista del mercato estivo, questa volta al centro dell'interesse di due big del calcio italiano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Giovanni Leoni, giovane talento di .

