Parma arrestato 20enne con precedenti per furti e maltrattamenti | dovrà scontare oltre 3 anni di carcere

A Parma, un giovane di 20 anni, già noto per precedenti legati a furti e maltrattamenti, è stato arrestato e condannato a scontare oltre tre anni di carcere. Originario dell’est, il ragazzo era stato temporaneamente sospeso dal procedimento, ma la revoca del decreto ha portato alla sua cattura. Questa vicenda sottolinea come le leggi italiane siano ferme nel tutelare la sicurezza dei cittadini e nel perseguire la giustizia.

Un 20enne di origini dell'est arrestato a Parma per reati contro il patrimonio, revocato decreto di sospensione.

