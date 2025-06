Parla Carmine Marinucci | L’IA ci invita a riscoprire la nostra umanità | memoria condivisa responsabilità collettiva creatività

Parla Carmine Marinucci: “L’IA ci invita a riscoprire la nostra umanità”. In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, questa innovazione ci sfida a riflettere sui valori di memoria condivisa, responsabilità collettiva e creatività. Dall’uso quotidiano nei dispositivi alle implicazioni educative, l’intelligenza artificiale apre nuove prospettive, ma anche domande profonde sul nostro ruolo. È il momento di riscoprire ciò che ci rende umani: la vera sfida è ancora davanti a noi.

Soprattutto quest’anno, l’intelligenza artificiale è entrata nei nostri dispositivi mobili, nelle nostre ricerche e per molti ragazzi, come interazione fondamentale per lo studio e, in alcuni casi l’IA, si sarebbe sostituita ad essi, per lo svolgimento dei compiti, ma non solo per i ragazzi. Già nel 2023, in Inghilterra Andrew Gray ha scritto ed elaborato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it