Un nuovo incendio nel parco del Mensola riaccende il dibattito sulla presenza di insediamenti abusivi e la necessità di sgomberare le baracche improvvisate. Ieri mattina, una colonna di fumo ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, evidenziando l’urgenza di intervenire per garantire sicurezza e decoro al quartiere. È fondamentale affrontare questa situazione con decisione, promuovendo soluzioni che tutelino sia la comunità che le persone coinvolte.

di Teresa Scarcella Una lunga colonna di fumo, ieri mattina, si è alzata tra gli alberi ai lati del parco del Mensola. Lì dove da tempo c’è un insediamento abusivo di persone senza fissa dimora che in realtà si sono ormai stabiliti lì, nella frustrazione del quartiere. Un incendio divampato tra le baracche in via della Torre, costruite con materiale di fortuna, ha impegnato una squadra dei vigili del fuoco, intervenuti con un’autobotte e con il supporto delle forze dell’ordine e del funzionario per il coordinamento. Le fiamme, domate, hanno lasciato un tetro scenario. Nessun ferito, nessuna persona coinvolta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco del Mensola. Incendio tra le baracche: "Vanno sgomberate"

