Paragon senatori Pd annunciano interrogazione | Nuove ombre governo non può continuare a nascondersi

I senatori del Pd Walter Verini e Filippo Sensi hanno annunciato un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza sul caso Paragon, chiedendo trasparenza e responsabilità. In una democrazia, è fondamentale garantire il rispetto delle regole e la libertà di informazione, soprattutto davanti alle recenti accuse di spionaggio su giornalisti e operatori dell'informazione. È ora che il governo risponda ai dubbi e faccia luce su questa inquietante vicenda.

I senatori del Pd Walter Verini e Filippo Sensi annunciano un''interrogazione parlamentare dopo le ultime novità sul caso Paragon: "In una democrazia si deve sapere chi e perché ha violato le elementari regole della libertà di informazione, spiando i giornalisti di Fanpage Cancellato e Pellegrino, il direttore di Dagospia D'Agostino e altri operatori dell'informazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

