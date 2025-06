Paracadute precipita scatta l’allarme al 112

un cittadino attento e responsabile, che prontamente ha chiamato il 112 segnalando il paracadute in caduta. La sua reazione tempestiva ha permesso di attivare le autoritĂ competenti, garantendo la sicurezza di tutti. La vigilanza e la prontezza di intervento sono fondamentali in situazioni di emergenza, dimostrando come un semplice gesto possa fare la differenza tra il rischio e la serenitĂ .

Un paracadute che precipita rapidamente verso terra, avvolto su se stesso. Un cittadino che si ferma, chiama il 112 e fa scattare l’allarme. È successo ieri, intorno alle 11.03, lungo viale Piceno. A far partire la segnalazione è stato uno scooterista, che ha notato in cielo una vela arrotolata cadere a grande velocitĂ . Temendo un incidente (all’aeroporto di Fano è in corso l’evento internazionale di paracadutismo " La Dolce Vita ") ha utilizzato l’app "Where Are U" per contattare il numero unico di emergenza. La chiamata è stata prontamente presa in carico e pochi istanti dopo l’uomo è stato richiamato anche dal 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Paracadute precipita, scatta l’allarme al 112

