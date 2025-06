Papa | mettere a tacere i giornalisti indebolisce democrazia

In un mondo in cui l'informazione è la linfa vitale delle democrazie, ogni tentativo di silenziare i giornalisti rappresenta una ferita profonda per la libertà e la giustizia. Papa Leone XIV sottolinea con forza come il timore di perdere voci indipendenti indebolisca la nostra stessa società. La libertà di stampa non è solo un diritto, ma un pilastro imprescindibile per un futuro trasparente e democratico.

Città del Vaticano (Vaticano), 21 giu. (LaPresse) – “Ovunque un giornalista venga messo a tacere, l’anima democratica di un Paese si indebolisce”. Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio inviato in occasione dello spettacolo teatrale in Perù ‘Proyecto Ugaz’, dedicato a Paola Ugaz, giornalista nota per l’inchiesta sul movimento ormai soppresso Sodalicio e per questo al centro di persecuzioni. “La libertà di stampa – scrive ancora Prevost – è un bene comune inalienabile. Chi esercita coscienziosamente questa vocazione non può vedere la propria voce messa a tacere da interessi meschini o dalla paura della verità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: mettere a tacere i giornalisti indebolisce democrazia

