Papa Leone XIV | Mettere a tacere i giornalisti indebolisce la democrazia

Papa Leone XIV ribadisce con forza che mettere a tacere i giornalisti indebolisce la democrazia, sottolineando come il silenzio imposto agli informatori sia un colpo alla libertà e ai diritti fondamentali. Durante lo spettacolo teatrale ‘Proyecto Ugaz’ in Perù, il Pontefice ha espresso il suo sostegno a Paola Ugaz e a tutti coloro che lottano per la verità, ricordandoci che la libertà di stampa è il pilastro su cui si costruisce una società giusta e democratica.

Il messaggio in favore della libertà di stampa di Papa Leone XIV in occasione dello spettacolo teatrale in Perù ‘Proyecto Ugaz’, dedicato a Paola Ugaz, giornalista nota per l’ inchiesta sugli abusi nel movimento cattolico Sodalicio (ora soppresso dal Vaticano) e per questo oggetto di persecuzioni. “ Ovunque un giornalista venga messo a tacere, l’anima democratica di un Paese si indebolisce “, ha scritto il Pontefice. “La libertà di stampa – scrive ancora Papa Leone XIV – è un bene comune inalienabile. Chi esercita coscienziosamente questa vocazione non può vedere la propria voce messa a tacere da interessi meschini o dalla paura della verità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV: “Mettere a tacere i giornalisti indebolisce la democrazia”

In questa notizia si parla di: papa - leone - mettere - tacere

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Nuovo appello a far tacere le armi da #PapaLeone nella sua prima intervista televisiva al Tg1 , in esclusiva mondiale. Il punto di Francesca Paltracca Vai su Facebook

Nuovo appello a far tacere le armi da #PapaLeone nella sua prima intervista televisiva al @Tg1Rai, in esclusiva mondiale. Il punto di Francesca Paltracca Vai su X

Leone XIV: “La Chiesa non tolleri alcuna forma di abuso, non mettere a tacere i giornalisti”; Papa: Non si tollerino gli abusi, democrazia debole con giornalisti messi a tacere; Leone XIV censurato. Cosa temono davvero i media vaticani?.

Papa: mettere a tacere i giornalisti indebolisce democrazia - "Ovunque un giornalista venga messo a tacere, l'anima democratica di un Paese si indebolisce". Da msn.com

Leone XIV: “La Chiesa non tolleri alcuna forma di abuso, non mettere a tacere i giornalisti” - Messaggio di Prevost per la giornalista peruviana Paola Ugaz che ha denunciato il Sodalizio di vita cristiana poi sciolto da Francesco ... Si legge su repubblica.it