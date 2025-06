Papa Leone XIV | La politica sia una missione basata sulla legge naturale

In un mondo in rapido cambiamento, il Papa Leone XIV richiama i governanti a considerare la politica come una missione che si radica nella legge naturale, cuore di ogni decisione giusta. Durante l’incontro nell’Aula della Benedizione per il Giubileo dei governanti, è stato sottolineato il ruolo cruciale di tutelare il bene comune, promuovere la libertà religiosa e affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale. La sfida è grande, ma il cammino verso un futuro più equo e sicuro comincia ora.

Nell’Aula della benedizione per il Giubileo dei governanti, il Papa ha incontrato i parlamentari di 68 Paesi ai quali ha ricordato il compito di “tutelare il bene della comunità ”, di promuovere un’effettiva libertĂ religiosa e di rispondere alla “grande sfida dell’intelligenza artificiale”, per progettare “stili di vita sani, giusti e sicuri” soprattutto per i giovani. Presenti anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV: “La politica sia una missione basata sulla legge naturale”

In questa notizia si parla di: papa - leone - politica - missione

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Faremo tesoro dei preziosi insegnamenti che Papa Leone XIV ci ha consegnato questa mattina in Vaticano in occasione del Giubileo dei Governanti e degli Amministratori. Il Santo Padre ha ricordato che la politica va interpretata come missione e non come p Vai su X

É una bellissima coincidenza. Ero qui in visita alle esequie del grande Papa Francesco quando venne nominato Papa Leone XIV e sono ancora qui oggi quando viene indicato come Vescovo, della nostra Arcidiocesi Matera Irsina, dopo la bellissima missione Vai su Facebook

Leone XIV: la politica non è un mestiere, è una missione di verità e di bene; Giubileo dei governanti, il Papa ai politici: Combattete povertà e disuguaglianze; La politica è la forma più alta di carità .

Meloni: la politica come missione, ispirati dagli insegnamenti di Papa Leone XIV" - (ASI) Si riporta la dichiarazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rilasciata in occasione del Giubileo dei Governanti e degli Amministratori. Come scrive agenziastampaitalia.it

Papa Leone XIV al Giubileo dei politici: «Difendere i più i deboli». Meloni: «Faremo tesoro delle sue parole» - Il primo compito della politica è quello di «promuovere e tutelare, al di là di qualsiasi interesse particolare, il bene della comunità, specialmente in difesa dei più deboli ed emarginati». Si legge su msn.com