Papa Leone XIV è parente di Madonna Angelina Jolie e Justin Bieber

Scopriamo un sorprendente reticolo di parentela tra figure celebri e il Papa Leone XIV. Un legame sanguigno con Angelina Jolie, Madonna, Justin Bieber e altri grandi nomi dello spettacolo e della politica emerge dall’albero genealogico, rivelando che, dietro i riflettori, ci sono radici condivise. Ma quanto c’è di reale in questa connessione? La risposta potrebbe sorprenderti, e ti svelerò i dettagli…

Che tipo di legame intercorre tra il Papa e Angelina Jolie? A quanto pare, sanguigno. Leone XIV è parente della diva di Hollywood, così come lo è di Madonna e di parecchi altri famosissimi tra rockstar, scrittori e politici. Non immaginatevi tuttavia insoliti pranzi di Natale in Vaticano, la connessione sembra esistere ma, almeno al momento, si limita a due nomi vicini sull’albero genealogico. L’albero genealogico di Leone XIV. Robert Francis Prevost è il primo Pontefice nordamericano e non stupisce che negli Usa si faccia a gara a scoprire più cose possibili su di lui e a sottolineare in qualsiasi modo possibile le origini a stelle e strisce di colui che siede sul trono di San Pietro. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Papa Leone XIV è parente di Madonna, Angelina Jolie e Justin Bieber

In questa notizia si parla di: leone - papa - parente - madonna

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Papa Leone XIV è parente di Madonna: la scoperta sorprendente | Da http://Rumors.it Vai su X

Papa Leone XIV è parente di Madonna, Angelina Jolie e Justin Bieber; Papa Leone XIV è parente di Madonna: la rivelazione del New York Times; Papa Leone XIV è imparentato con Madonna.

Papa Leone XIV è parente di Madonna: la rivelazione del New York Times - Papa Leone XIV è imparentato con celebrità come Madonna e Angelina Jolie. Come scrive rumors.it

Papa Leone XIV è parente di Madonna, Angelina Jolie e Justin Bieber - La scoperta dell’inattesa parentela tra Papa Leone XIV e alcune tra le più famose star di Hollywood Che tipo di legame intercorre tra il Papa e Angelina Jolie? Si legge su dilei.it