Papa Leone XIV al Giubileo dei politici | Difendere i più i deboli Meloni | Faremo tesoro delle sue parole

Papa Leone XIV, al Giubileo dei politici in Vaticano, rammenta con saggezza che il primo dovere della politica è proteggere i più deboli e gli emarginati, superando ogni interesse personale. Un richiamo forte e attuale che Meloni e tutti i leader devono fare proprio, facendo tesoro delle sue parole. In un'epoca di sfide e divisioni, il vero successo si misura nella capacità di promuovere il bene comune, mettendo sempre al primo posto la dignità umana.

Il primo compito della politica è quello di «promuovere e tutelare, al di là di qualsiasi interesse particolare, il bene della comunità, specialmente in difesa dei più deboli ed emarginati ». Papa Leone XIV ha voluto ricordarlo al Giubileo dei politici che si tiene oggi in Vaticano e al quale partecipa anche la premier Giorgia Meloni. Secondo il Papa ispano-americano, «si tratta di adoperarsi.

