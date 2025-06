Paolo Siani presenta Cyberbullismo a Giugliano

Immergetevi in un’estate di consapevolezza e riflessione con Paolo Siani, che presenta il suo libro “Cyberbullismo” a Giugliano. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino i rischi della rete e come affrontarli, nel cuore della meravigliosa Marina di Varcaturo. Non perdete questa opportunità di approfondire un tema cruciale, insieme a esperti e appassionati, in un evento che promette di lasciare un segno duraturo nella comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Appuntamento estivo per l'autore Paolo Siani che presenterà il suo libro "Cyberbullismo" presso il lido Varca d'Oro, Marina di Varcaturo a Giugliano, mercoledì 25 giugno alle ore 18. Pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi, è il volume numero venti. La presentazione è organizzata dall' Associazione Culturale Sipes. Dialogheranno con l'autore, la giornalista Stella Cervasio e la docente dei modelli integrati di interventi psicoeducativi dell'Università Suor Orsola Benincasa Giovanna Gison. Modera l'evento Antonella Fabbricatore, giornalista e direttrice del quotidiano Terra Mia.

