Paolo Conticini intervista al Filming Italy Sardegna | Non condurrò i Fatti Vostri ho un contratto con Discovery Il successo di Cash or trash? E’ un programma educativo e intelligente

L’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival sta infiammando il cuore della nostra isola, portando sul palco star come Paolo Conticini in un’intervista esclusiva. Con un impegno educativo e di alto livello, il festival si conferma come un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, arricchendo l’esperienza dei partecipanti con proiezioni speciali e incontri d’eccezione. Restate con noi, perché questa manifestazione promette emozioni indimenticabili fino al 22 giugno.

L'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival ha preso il via. La manifestazione, ideata e diretta da Tiziana Rocca, sarà in programma sino al 22 giugno nel capoluogo sardo e a Santa Margherita di Pula. Quest'anno ci sarà anche una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti dal 23 fino al 28 giugno in un cinema di Cagliari. Filming Italy Sardegna, intervista esclusiva a Paolo Conticini. Tra i vip premiati nel corso della prima serata anche Paolo Conticini che noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva. L'attore e conduttore ha parlato del suo legame con la Sardegna: "La Sardegna è una terra meravigliosa, proprio qualche anno fa ero venuto in tourneé con lo spettacolo Mamma mia che ha avuto un successo enorme.

