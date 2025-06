Panucci su Calhanoglu | L’Inter non deve lasciarlo andare a ogni costo ma l’anno prossimo…

La posizione di Hakan Calhanoglu all’Inter rimane al centro di un intenso dibattito. Mentre il turco sembra essere in bilico tra il desiderio di una nuova sfida e il ruolo cruciale in nerazzurro, Christian Panucci sottolinea che l’Inter non dovrebbe lasciarlo andare a ogni costo, ma potrebbe dover valutare il suo futuro più attentamente nel prossimo anno. La decisione finale potrebbe cambiare radicalmente le strategie dell’Inter e gli equilibri della squadra.

In casa Inter tiene banco la questione Hakan Calhanoglu, più che attratto dalle avances del Galatasaray. L'opinionista Christian Panucci ha commentato così. Continua a far discutere la vicenda Hakan Calhanoglu. Il ciclo nerazzurro del turco sembra essersi concluso, e le voci su un suo possibile trasferimento al Galatasaray si rincorrono da giorni. L' Inter, dal canto suo, non ha ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale, ma la volontà dell'ex Milan sembra quella di tornare in patria. L'opinionista Christian Panucci ha commentato la questione dagli studi Mediaset. UN PUZZLE – «Lasciarlo andare no, però se la volontà del giocatore è tornare a casa sua, nella squadra di cui è tifoso e dove percepirebbe un ingaggio superiore rispetto alla squadra nerazzurra.

