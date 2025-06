Panucci apre | Inter consideri una volontà di Calhanoglu!

Cristian Panucci apre la discussione sul futuro di Hakan Calhanoglu, sottolineando l'importanza di ascoltare la volontà del giocatore. Secondo l'ex calciatore, l’Inter dovrebbe considerare attentamente le esigenze di Calhanoglu, poiché la sua volontà potrebbe influenzare significativamente il mercato e la strategia della squadra. In un contesto in continua evoluzione, il rispetto delle ambizioni dei giocatori diventa fondamentale per mantenere equilibrio e successo. La questione ora si fa più intricata: cosa deciderà l’Inter?

Cristian Panucci ha indicato il suo punto di vista in merito alla situazione di mercato di Hakan Calhanoglu, sottolineando come agirebbe se fosse al posto dell’Inter. IL RAGIONAMENTO – Cristian Panucci non ha dubbi: l’Inter non deve fare orecchie da mercante rispetto alla volontà di Hakan Calhanoglu. L’ex calciatore si è infatti pronunciato in questi termini alle frequenze di Mediaset: «Lasciarlo andare no, ma la volontà del giocatore potrebbe essere quella di tornare a casa sua, nella squadra di cui è tifoso e dove percepirebbe un ingaggio superiore rispetto alla squadra nerazzurra. L’Inter lo avrebbe a scadenza nella prossima stagione, per cui si tratterebbe di un puzzle che andrebbe a completarsi». 🔗 Leggi su Inter-news.it