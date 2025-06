Palmeri rivela | Anche la Juventus era su Inzaghi! Ma lui chiaro

Tancredi Palmeri svela un retroscena sorprendente: anche la Juventus era interessata a Simone Inzaghi, ma lui ha deciso con fermezza di restare fedele all’Inter. Un colpo di scena che arricchisce il puzzle di quelli più intricati del calciomercato, dimostrando come le decisioni dei tecnici siano spesso dettate da passioni e ambizioni. La scelta di Inzaghi, quindi, si rivela ancora più significativa nel panorama calcistico italiano.

