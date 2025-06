Pallanuoto | s’infrange ai rigori il sogno della B per il Lanciano Sport Center

Una sfida emozionante e combattuta fino all’ultimo secondo, che ha visto il Lanciano Sport Center avvicinarsi al grande salto in Serie B. Tuttavia, il sogno si è infranto durante i rigori, lasciando spazio alla vittoria della Promosport Cagliari, tornata a casa con la meritata promozione. Un match che resterà nella memoria di appassionati e atleti, testimoniando ancora una volta la passione e la suspense della pallanuoto italiana.

S'infrange contro l'ultimo della serie dei cinque rigori designati il sogno della serie B di pallanuoto per il Lanciano Sport Center. Esulta, invece, la Promosport Cagliari, giunta in Abruzzo agguerrita più che mai e che torna a casa con la promozione in tasca. Ai tempi regolamentari la partita.

