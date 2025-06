Pallanuoto l’Italia supera la Grecia per 16-9 nel secondo match della Trinacria Cup

Dopo la battuta d’arresto contro l’Ungheria, il Settebello ritorna alla vittoria con grinta e determinazione. Nella Trinacria Cup di Trapani, l’Italia di pallanuoto maschile ha dominato la Grecia con un convincente 16-9 nel secondo match, dimostrando carattere e spirito di squadra. Un risultato che rilancia le ambizioni azzurre e alimenta l’entusiasmo in vista delle sfide future. La squadra ha dimostrato che, quando si tratta di reagire, l’Italia non si ferma mai.

Arriva il pronto riscatto da parte del Settebello, dopo la battuta d’arresto di ieri contro l’Ungheria: l’Italia della pallanuoto maschile batte la Grecia con lo score di 16-9 nel secondo turno del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup, in corso a Trapani, in Sicilia. Nel primo quarto gli azzurri partono bene vanno sul 3-0 in meno di 4?, ma poi accusano un passaggio a vuoto e nella seconda parte gli ellenici passano addirittura a condurre sul 3-4. Nella seconda frazione l’Italia finisce a -2, poi però arriva la reazione di forza del Settebello, che sigla 6 gol di fila per il 9-5 di metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it