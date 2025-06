Palermo Pride un fiume arcobaleno sotto il sole | in marcia per diritti Lgbtqia+ e Palestina libera

Palermo Pride è stato un vero e proprio fiume arcobaleno che ha invaso le strade della città sotto il sole cocente, portando con sé un messaggio di amore, libertà e solidarietà. Tanti hanno marciato con entusiasmo in difesa dei diritti LGBTQIA+ e per la Palestina libera, trasformando il corteo in una celebrazione di inclusione e giustizia. La marcia si conferma come un simbolo potente di speranza e di impegno per un mondo più equo, dove ogni voce conta.

In tanti hanno sfilato per il Palermo Pride nonostante il gran caldo. Quest'anno, al corteo che ha per base la rivendicazione sull'amore in tutte le sue declinazioni, la marea color arcobaleno ha percorso le strade del capoluogo siciliano con cartelli, inni e slogan anche favore del popolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo Pride, un fiume arcobaleno sotto il sole: in marcia per diritti Lgbtqia+ e Palestina libera

