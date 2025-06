Palermo Pride 2025 | migliaia in piazza per i diritti e la Palestina

Palermo Pride 2025 ha infiammato le strade della città con una marcia carica di energia, colore e solidarietà. Nonostante il sole cocente, migliaia di cittadini hanno sfilato uniti per difendere i diritti civili, l'amore libero e la causa palestinese, dimostrando che la passione per la libertà non conosce ostacoli. Una giornata indimenticabile che ha rafforzato il messaggio di inclusione e giustizia.

Una marcia colorata sotto il sole siciliano. Palermo ha risposto con entusiasmo e determinazione al Palermo Pride 2025, nonostante il caldo intenso che ha accompagnato l'intera giornata di oggi, 21 giugno. Migliaia di persone hanno sfilato per le strade del capoluogo siciliano in un lungo corteo festoso e combattivo, all'insegna della rivendicazione dei diritti civili, dell'amore libero e del sostegno al popolo palestinese. Il percorso e la partecipazione. La manifestazione è partita da Villa Giulia, uno dei luoghi simbolo della città, per snodarsi lungo le vie del centro e concludersi nei pressi del Teatro Politeama, dove si è tenuto il grande raduno finale.

In arrivo l'appuntamento annuale con il Palermo pride. Si terrà sabato #21giugno con concentramento alle ore 16 al Foro Italico (altezza via Lincoln), partenza alle 17 e arrivo a Piazza Politeama, dove si terranno gli interventi. La tradizionale parata con i carri v Vai su Facebook

