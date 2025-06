Pakistan lancia la candidatura di Trump al Nobel per la Pace

Il Pakistan ha sorpreso il mondo, raccomandando ufficialmente Donald Trump per il Nobel per la Pace 2026, lodando il suo intervento diplomatico durante la crisi indo-pakistana. Una mossa inaspettata che mette in luce il ruolo cruciale del presidente statunitense nel mantenere la stabilità tra due potenze nucleari. Questa candidatura apre un dibattito acceso sul valore del dialogo e sulla visione di pace nel panorama internazionale, lasciando tutti con una domanda: il premio troverà davvero un destinatario così controverso?

Il governo del Pakistan ha formalmente raccomandato il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per il Premio Nobel per la Pace 2026, citando il suo "decisivo intervento diplomatico " durante la recente crisi indo-pakistana. In una dichiarazione rilasciata su X, il governo ha attribuito a Trump il merito di aver impedito un conflitto più ampio tra i due Stati dotati di armi nucleari, definendo le sue azioni "una testimonianza del suo ruolo di autentico pacificatore". "Il presidente Trump ha dimostrato grande lungimiranza strategica e una straordinaria abilità politica", si legge nella dichiarazione, aggiungendo che i suoi sforzi "hanno infine garantito un cessate il fuoco e scongiurato un conflitto più ampio che avrebbe avuto conseguenze catastrofiche per milioni di persone". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pakistan lancia la candidatura di Trump al Nobel per la Pace

