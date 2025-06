Pakistan i villaggi in cui le donne compiono piccole grandi rivoluzioni

In Pakistan, tra le montagne del Karakorum e lungo l'antica Via della Seta, si stanno compiendo piccole grandi rivoluzioni grazie alla forza delle donne. In villaggi remoti, queste protagoniste innovano nel laboratorio di un falegname, sfidando le barriere culturali e dimostrando che il loro contributo è fondamentale. La loro crescente partecipazione sta riscrivendo il futuro di queste comunità, aprendo nuove strade di speranza e emancipazione.

In un laboratorio pieno di segatura incastonato tra le montagne del Karakorum, una squadra di falegnamerie scalpella mobili e crea così il proprio lavoro in Pakistan. Le donne rappresentano solo una piccola parte della forza lavoro in questo Paese. Ma in una serie di villaggi disseminati lungo l'antica Via della Seta tra Cina e Afghanistan, un gruppo di imprese guidate da donne sta sfidando le aspettative. La loro crescente partecipazione economica si sta riversando anche in altri ambiti della vita, compresi i campi sportivi.

