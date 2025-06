Pakistan governo lancia candidatura Trump a Nobel per la Pace

''Il presidente Trump ha dimostrato grande lungimiranza strategica e una straordinaria abilità politica'', si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pakistan, governo lancia candidatura Trump a Nobel per la Pace

India-Pakistan: Trump, abbiamo fermato guerra nucleare - Il presidente Trump ha annunciato con orgoglio di aver contribuito a fermare una potenziale guerra nucleare tra India e Pakistan, grazie a una tregua mediata dagli Stati Uniti.

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Quanto può resistere l’Iran e che cosa rischia Israele Il premier Netanyahu: «Siamo sulla buona strada». E prova a coinvolgere Trump nella guerra. Il presidente Herzog: «Il popolo deve ribellarsi agli ayatollah e cambiare reg Vai su Facebook

Pakistan lancia la candidatura di Trump al Nobel per la Pace; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice; Accordo India-Pakistan con la mediazione Usa. Trump: “Orgoglioso”, ma la “tregua è stata violata” - Le promesse di Trump a India e Pakistan: “Scambi commerciali con queste due grandi nazioni”.

Pakistan lancia la candidatura di Trump al Nobel per la Pace - Trump per il Premio Nobel per la Pace 2026, citando il suo "decisivo intervento diplomatico" durante la re ... Come scrive ansa.it

L'amarezza di Trump: "Non riceverò mai il Nobel per la pace, malgrado i miei successi, ma la gente lo sa" - Su Truth il presidente annuncia di aver negoziato tra Congo e Ruanda, poi si lancia in un lungo elenco di interventi compiuti per fermare focolai ... Segnala huffingtonpost.it