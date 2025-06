Pakistan governo candida Trump a Nobel per la Pace

''Il presidente Trump ha dimostrato grande lungimiranza strategica e una straordinaria abilità politica'', si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pakistan, governo candida Trump a Nobel per la Pace

In questa notizia si parla di: trump - pakistan - governo - candida

India-Pakistan: Trump, abbiamo fermato guerra nucleare - Il presidente Trump ha annunciato con orgoglio di aver contribuito a fermare una potenziale guerra nucleare tra India e Pakistan, grazie a una tregua mediata dagli Stati Uniti.

Il Pakistan candida Trump al Nobel per la Pace: Leadership decisiva durante la crisi con l'India; Valerie, la spia Cia (bruciata) che si candida contro Trump; Pakistan, governo candida Trump a Nobel per la Pace.

Pakistan lancia la candidatura di Trump al Nobel per la Pace - Trump per il Premio Nobel per la Pace 2026, citando il suo "decisivo intervento diplomatico" durante la re ... Lo riporta ansa.it

Il capo dell'esercito pakistano Asim Munir a Washington: diplomazia, interessi strategici e ombre di guerra - Un incontro privato alla Casa Bianca tra Donald Trump e il potente feldmaresciallo pakistano Asim Munir riaccende i riflettori sul fragile equilibrio tra India e Pakistan dopo le tensioni in Kashmir. Riporta asianews.it