Paghe irregolari | si tiene il pulmino Autista pestato

In un episodio che scuote il mondo del trasporto scolastico, un autista di 29 anni ha subito un'aggressione violenta da parte dei propri datori di lavoro, dopo aver deciso di fermare lo scuolabus in segno di protesta per pagamenti irregolari e straordinari non corrisposti. La situazione mette in luce una problematica sempre più diffusa: l’importanza di tutela e rispetto nel settore. La vicenda di F.B. rivela quanto sia urgente affrontare questa emergenza.

Stanco per i problemi che riscontrava nei pagamenti di stipendi e straordinari, ha deciso di trattenere temporaneamente lo scuolabus e lo ha parcheggiato sotto casa, ma l’autista – 29 anni – è stato aggredito. Stando alla denuncia che ha sporto, a picchiarlo sarebbero stati i suoi datori di lavoro, i titolari di una cooperativa che effettua il servizio trasporto alunni. F.B, 29 anni, lavora per la coop da ottobre e, a quanto sostiene, ha sempre riscontrato ritardi nella corresponsione di stipendi e straordinari che non vengono completamente pagati. Stanco di sopportare il trattamento, ha deciso di reagire in un modo eclatante, non restituendo il mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paghe irregolari: si tiene il pulmino. Autista pestato

