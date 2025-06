Pagelle Inter Urawa | brilla la stella di Carboni Lautaro gol capitale! Deludono Dimarco e Asllani

Nel cuore di Seattle, l’Inter affronta l’Urawa Red Diamonds in una sfida emozionante valida per il 2° turno del Mondiale per Club. Tra luci e ombre, brillano i protagonisti come Carboni e Lautaro, mentre dimostrano segnali di crescita e determinazione. Tuttavia, alcune prestazioni, come quelle di Dimarco e Asllani, lasciano spazio a delusioni. Chi ha risposto presente e chi invece deve ancora migliorare? Scopriamo insieme le pagelle e i dettagli di questa sfida avvincente.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Urawa Red Diamonds: i nostri voti ai protagonisti in campo al Lumen Field, sfida valevole per il 2° turno del Mondiale per Club. Finisce qui Inter Urawa Red Diamonds, risultato finale di el match valevole per il 2° turno del Mondiale per Club: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo al Lumen Field di Seattle. La squadra di Chivu fa la partita ma si ritrova in svantaggio all’11 al primo tiro in porta degli avversari: Watanabe beffa Sommer dopo un errore difensivo della catena mancina e di Carlos Augusto. I nerazzurri provano a reagire e colpiscono la traversa con Lautaro, poi tengono loro il pallino del gioco senza creare grossi pericoli agli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Urawa: brilla la stella di Carboni, Lautaro gol capitale! Deludono Dimarco e Asllani

