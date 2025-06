PAGELLE E TABELLINO INTER-URAWA 2-1 | magia Lautaro Dimarco horror

Un incrocio di emozioni e colpi di scena al 'Lumen Field' di Seattle, dove l’Inter di Chivu sfida Urawa in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Tra magie, errori e rimonta mozzafiato, il match si conclude con un finale sorprendente, grazie alla grinta del capitano Lautaro Martinez e a una prestazione da urlo. Ecco i voti, i top e i flop di questa avvincente sfida mondiale.

Voti, top e flop del match del 'Lumen Field' di Seattle, valevole per la fase a gruppi del Mondiale per Club. I nerazzurri di Chivu la ribaltano nel finale grazie al capitano e al connazionale Carboni L'Inter vede il baratro, Lautaro Martinez in azione (LaPresse) – Calciomercato.it INTER TOP Inter Lautaro Martinez 7,5 – Ci pensa il 'Toro' a tirare fuori l'Inter dalle sabbie mobili. Prima lo ferma la traversa, nel finale invece trova il guizzo da campione in acrobazia che ridà fiato e ossigeno a Chivu. Secondo centro in altrettante partite: l'Inter si aggrappa al suo capitano. FLOP Inter: Carlos Augusto 4,5 – Primo tempo horror sulla corsia di competenza insieme a Dimarco.