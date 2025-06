Padre sparito dopo la nascita Tribunale affida il figlio in via superesclusiva alla madre

Un caso che mette in evidenza l'importanza del benessere del minore e la tutela dei suoi diritti. Il Tribunale di Perugia ha deciso di affidare in via superesclusiva la custodia del bambino alla madre, evidenziando come il disinteresse paterno possa influenzare le decisioni giudiziarie. Una sentenza che sottolinea la prioritĂ delle esigenze del minore nel percorso di tutela familiare.

Il Tribunale civile di Perugia ha stabilito un affidamento “superesclusivo” a favore della madre di un bambino di appena un anno, dopo aver accertato il completo disinteresse del padre nei confronti del figlio. La decisione, contenuta in un’ordinanza emessa dalla Sezione persone e famiglia, è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Padre sparito dopo la nascita, Tribunale affida il figlio in via “superesclusiva” alla madre

In questa notizia si parla di: padre - tribunale - figlio - madre

L'Eredità , "ucciso il padre a martellate": l'ex concorrente, choc in tribunale - Marco Eletti, ex concorrente de L'Eredità , è stato condannato a 24 anni e due mesi di carcere per l'omicidio premeditato del padre, ucciso a martellate, e per il tentato omicidio della madre.

Assolta la madre che denunciò il prelievo forzato del figlio minore. ANSA - ROMA, 04 GIU - Con sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, una madre (e il suo compagno) sono stati assolti da tutte le accuse di maltrattamenti e inadempimento del provvedimento Vai su Facebook

Nega al figlio il cognome della madre ma il tribunale dà ragione alla donna: «Rifiuto motivato solo dall'odio»; Porta il figlio all'estero e non gli fa vedere il padre: condannata a pagare 200 euro al giorno; Genitori separati, 200 euro di multa al giorno alla mamma che non fa vedere il figlio al padre. E cento (quoti.

Non fa vedere figlio al padre: madre multata di 200 € al giorno/ Tribunale Verona applica novità Cartabia - sul benessere dei figli, che alla fine continuano ad essere le vere vittime delle separazioni fra madre e padre. Segnala ilsussidiario.net

«Ti spacco la faccia, non ti faccio più vivere nella tua abitazione», botte alla madre - «Io ti spacco la faccia, non ti faccio più vivere nella tua abitazione». ilmattino.it scrive