Padovan consiglia la Juventus | Per l’attacco prenderei lui È quello che ha più qualità rispetto agli altri nomi

Giancarlo Padovan punta il dito su un nome preciso per l’attacco della Juventus, suggerendo un investimento di 200 milioni per un talento di qualità superiore rispetto agli altri. Con il calciomercato infuocato e tanti big sulle tracce di giovani promettenti come David, Nunez e Gyokeres, la Vecchia Signora si prepara a fare scelte decisive. Ma quale sarà il colpo giusto? La risposta potrebbe cambiare il volto della squadra.

Padovan consiglia la Juventus: «Per l’attacco prenderei lui». Le dichiarazioni del giornalista sul reparto avanzato dei bianconeri. Il calciomercato Juve si incrocia con diverse big di Serie A. Jonathan David, ad esempio, è uno dei nomi più seguiti per la sua possibile firma a parametro zero. Ecco il commento del giornalista Giancarlo Padovan a TMW Radio. PADOVAN – «Nunez, Gyokeres e David: quale il colpo di mercato? Io prenderei David, a istinto. Ma devi inserirlo in una squadra che ha qualità, perché lui pare averne di più rispetto agli altri». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovan “consiglia” la Juventus: «Per l’attacco prenderei lui. È quello che ha più qualità rispetto agli altri nomi»

