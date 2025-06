Pacchia finita per Ilaria Salis e Mimmo Lucano | la parabola dei fuorilegge della sinistra radicale all’Europarlamento

La loro avventura politica ha catturato l’attenzione, svelando un volto controverso della sinistra radicale europea. Mimmo Lucano e Ilaria Salis, simboli di una retorica di rottura, ora affrontano un nuovo capitolo: la fine di un’epoca di impunità e di speranze illuse. La loro parabola, tra accuse e successi, ci invita a riflettere sulla linea sottile tra ribellione e legalità. Ma cosa riserva il futuro per questi fuorilegge della politica?

«Io e Ilaria siamo due fuorilegge». Adesso non lamentatevi. L'avevano detto. Maggio 2024: Mimmo Lucano gigioneggia sui tormentati trascorsi della coppia meglio assortita e più sinistrorsa in lizza per il Parlamento europeo. Lui: sindaco di Riace, condannato per la gestione dei migranti nel paesino calabrese. Lei: Ilaria Salis, già detenuta a Budapest con l'accusa di aver pestato tre avversari politici. Eppure: un anno fa entrambi vengono eletti tra i ribaldi di Alleanza Verdi e Sinistra. Anzi: proprio per questo. Una certa svogliatezza, da quelle parti, fa curriculum. Che trionfo. Seguito da mesi sulla breccia.