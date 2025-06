Overtourism a Bergamo ipotesi senso unico pedonale in città Alta Come ai tempi del Covid

Bergamo si prepara a fronteggiare il fenomeno dell’overtourism, che sta mettendo a dura prova il suo affascinante centro storico di Città Alta. Per preservare il patrimonio e migliorare la qualità della visita, l’amministrazione sta considerando un innovativo senso unico pedonale nei fine settimana, come già accaduto durante i mesi del lockdown. Un intervento deciso che potrebbe segnare una svolta sostenibile per la città.

Bergamo – Anche Bergamo, come molte città d'arte italiane, soffre del fenomeno dell'overtourism, cioè l'invasione dei turisti. Per cercare di arginare il problema, che riguarda soprattutto Città Alta, il gioiello medievale del capoluogo orobico, l'amministrazione comunale sta perciò valutando l'ipotesi di istituire, a partire da luglio (per proseguire anche ad agosto e settembre), un provvedimento, attivo solo nei fine settimana (sabato e domenica), che indirizzi i pedoni in un senso unico di marcia sulla Corsarola, la maggiore strada del borgo antico, nelle fasce orarie di maggior afflusso, dalle 10 alle 18.

