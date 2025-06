Ostacoli per Lucumì non solo la clausola | opzione di rinnovo per il Bologna

Non sarà un mercato semplice per la Roma, un concetto che Ranieri ha ribadito a più riprese, e ben venga dunque un direttore sportivo esperto come Massara a dirigere le operazioni. Almeno fino al 30 giugno focus totale sulle cessioni, per rispettare quei benedetti paletti UEFA che penderanno sulla testa del club in questa e nella prossima sessione estiva, con la speranza che non si renda necessario il sacrificio di un N'Dicka richiesto in Premier. Solo dopo sarà tempo di nuovi volti, e proprio per la difesa il nome più caldo di queste settimane è quello di Jhon Lucumì. Un giocatore che, benché abituato alla difesa a quattro, farebbe comunque comodo a Gasperini per doti sia difensive che di gestione del pallone, e a 26 anni sta entrando nel pieno della maturità calcistica.

