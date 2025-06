Osimhen temporeggia | c'è la data per far scendere il prezzo Una sola strada per la Juventus

Osimhen temporeggia sulla data, nel tentativo di far scendere il prezzo: l’unica strada percorribile porta alla Juventus. Igor Tudor ha richiesto un centravanti a Damien Comolli, e il nuovo dirigente bianconero è determinato a fare il massimo per accontentare l’allenatore. La trattativa si infiamma, ma la volontà di trovare una soluzione soddisfacente potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo. Resta da vedere come evolverà questa sfida di mercato.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

