Osimhen Juventus il tempo ora è un alleato per i bianconeri | svelata la strategia della dirigenza per strappare il nigeriano al Napoli

Il calciomercato Juventus si infiamma: Osimhen, il desiderio di lunga data, potrebbe presto vestire la maglia bianconera. Con il tempo che gioca a favore dei torinesi, la strategia della dirigenza si fa sempre più chiara per strappare il nigeriano al Napoli. Le ultime indiscrezioni rivelano dettagli esclusivi su come i bianconeri intendano conquistare il centravanti, pronto a tornare in Serie A e rilanciare le ambizioni juventine.

. Le ultime. Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda Victor Osimhen, da settimane in cima alla lista dei desideri del calciomercato Juventus per rinforzare un reparto offensivo che in estate verrà stravolto. Il nigeriano vedrebbe di buon occhio un suo ritorno in Serie A e un trasferimento a Torino, ma la sensazione è che si potrà andare per le lunghe. Per arrivare al giocatore serve che scada a metà luglio la sua clausola col Napoli e che a quel punto i partenopei abbassino le pretese: in tal senso il tempo è un alleato della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juventus, il tempo ora è un alleato per i bianconeri: svelata la strategia della dirigenza per strappare il nigeriano al Napoli

In questa notizia si parla di: juventus - osimhen - tempo - alleato

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Augurio all’Inter per la finale di Champions? #Marchisio risponde così #inter #uwcl #juventus #juventusnews24 Vai su Facebook

Osimhen Juve: c'è un 'alleato' per portarlo in bianconero; Osimhen- Galatasaray, non è finita! I turchi rilanciano ed hanno un alleato: le ultime; Osimhen- Galatasaray, non è finita! I turchi rilanciano ed hanno un alleato: le ultime.

Gazzetta - La Strada per Osimhen - Per arrivare al nigeriano serve che scada a metà luglio la sua clausola e che Dusan gli faccia spazio. Secondo tuttojuve.com

Sportmediaset - Osimhen alla Juventus? La posizione di De Laurentiis - L’ipotesi di vedere Victor Osimhen alla Juventus non è del tutto tramontata. Si legge su ilbianconero.com