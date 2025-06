Osimhen è un’idea fissa della Juventus

Victor Osimhen, il nome che infiamma i sogni di mercato della Juventus, resta il grande obiettivo per rinforzare l’attacco bianconero. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la strategia dei dirigenti juventini sembra ormai chiara: l’attaccante nigeriano, ex Napoli, rappresenta la priorità assoluta. Damien Comolli e Giorgio Chiellini studiano ogni dettaglio, ma la suggestione di vedere Osimhen in bianconero continua a crescere. L’affare Osimhen-Juventus…

🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Osimhen è un'idea fissa della Juventus

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen si è rivelato decisivo nella finale della Coppa di Turchia, siglando una doppietta che ha portato il Galatasaray a un trionfale 3-0 contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Marchetti: “Emegha è un’idea per la Juventus. Il sogno bianconero è Gyokeres ma lo è anche per...; La Juventus fa sul serio per Osimhen, ma dall'Arabia pronta un'offerta clamorosa; Juve, rilancio shock per Osimhen: sul piatto 85 milioni, ma l'Al-Hilal....

La Juventus aspetta ancora Osimhen, vuole tenere Conceiçao e punta Sancho. Milan-Leao, avanti insieme - L'obiettivo numero 1 della Juventus per l'attacco sembra rimanere Victor Osimhen. eurosport.it scrive

Gazzetta - Osimhen attratto dalla Juventus, la strategia bianconera - La Juventus continua a muoversi sul mercato, a lavorare per regalare al tecnico Igor Tudor i miglior rinforzi per essere competitivi la prossima stagione. Da ilbianconero.com