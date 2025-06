Orrore a Catania ragazza di 18 anni colpita al volto da un proiettile vagante | in pericolo l’occhio sinistro

Una serata di paura a Catania, dove una ragazza di soli 18 anni è rimasta ferita al volto da un proiettile vagante mentre era sul balcone di casa sua. L’incidente si è verificato nella tranquilla via Santo Cantone a Nesima, lasciando la comunità scioccata e preoccupata. Per saperne di più su questa drammatica vicenda e restare aggiornati sugli sviluppi, Abbonati a DayItalianews.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, 20 giugno, in via Santo Cantone. Una giovane di 18 anni è rimasta ferita al volto da un proiettile vagante mentre si trovava sul balcone della propria abitazione, nel quartiere di Nesima a Catania. L'episodio si è verificato intorno alle 23 di ieri sera in via Santo Cantone. Il racconto della vittima e il ricovero. Secondo quanto riferito dalla ragazza, mentre era sul balcone ha improvvisamente avvertito una sensazione di bruciore al viso, accorgendosi subito dopo di essere stata colpita. La giovane si è recata autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, dove ha ricevuto le prime cure.