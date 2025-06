Oroscopo estivo | chi sale e chi scende i segni meno fortunati

Questo scenario celeste unico rende l’estate 2025 un vero e proprio palcoscenico di emozioni intense e sorprendenti. Chi saprà leggere tra le stelle potrà cogliere opportunità inaspettate o affrontare sfide con maggiore consapevolezza. L’oroscopo estivo di quest’anno svela chi salirà e chi scenderà, indicando i segni meno fortunati. Scopriamolo insieme e prepariamoci a vivere un’estate di cambiamenti e rivelazioni!

C’è un cielo diverso sopra l’estate 2025. Uno di quelli che parlano chiaro, che accendono istinti, ribaltano certezze e fanno esplodere cambiamenti. Il 21 giugno il Sole entra in Cancro, ma la vera scossa arriva con Urano in Gemelli, portatore di leggerezza imprevedibile, mentre Saturno e Nettuno in Ariete risvegliano energie istintive. E poi c’è Giove in Cancro, che amplifica tutto ciò che tocca: gioie e dolori. Plutone retrogrado in Acquario, però, avverte: attenti a ciò che costruite adesso, perché in autunno nulla sarà garantito. La posta in gioco è alta. Ecco, segno per segno, come navigare quest’estate piena di fuoco e cambi di rotta. 🔗 Leggi su Tvzap.it