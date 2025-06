Oro in rally | ma è il momento giusto per investire?

Chieda allora, il momento di investire nell’oro potrebbe essere arrivato. La recente ondata di tensioni geopolitiche e l’incertezza sui tassi d’interesse della Federal Reserve rendono questa fase particolarmente interessante per i trader. L’oro, simbolo di stabilità, si prepara a una possibile crescita significativa: è davvero il momento di agire? Scopriamo insieme se questa è l’occasione da non perdere.

La settimana che si chiude ha visto l’oro tornare in battuta, a causa delle rinnovate tensioni geopolitiche, in particolare sulla possibilità di una guerra degli USA all’Iran. Ipotesi per ora messa in stand-by da Trump. Nello stesso tempo, la prudenza palesata dalla Federal Reserve circa un possibile taglio dei tassi d’interesse ha limitato l’ascesa del metallo prezioso, che non è riuscito ad aggiornare i precedenti record storici. Ma cosa ci si aspetta per il mercato dell’oro? Quotazioni attese in aumento fino a 4.000 dollari. Per gli analisti di Union Bancaire Privee (UBP) il metallo prezioso potrebbe arrivare almeno a 4. 🔗 Leggi su Quifinanza.it