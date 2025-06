Orecchini conchiglia ciondoli pesce e sandali con applicazioni corallo

In fondo al mar: un incantesimo di stile che richiama le profondità marine e l’eleganza delle sirene moderne. Per l’Estate 2025, i dettagli gioiello come orecchini conchiglia, ciondoli a forma di pesce e sandali con applicazioni di corallo diventano protagonisti di look sofisticati e dal fascino irresistibile. Un viaggio tra mito e moda, dove la bellezza dell’oceano si trasforma in un must assoluto, pronto a catturare sguardi e sognare ad occhi aperti.

I l magico canto delle sirene che rapirono Ulisse torna ad ammaliare le tendenze moda nell’Estate 2025: fra reggiseni a conchiglia, lunghi abiti in chiffon effetto rete, orecchini ispirazioni mare e sandali con applicazioni corallo. L’influsso cinematografico è evidente, ma si scosta dall’immaginario della sirenetta Disney per abbracciare un’idea più moderna e complessa di sirena, come la figura mitologica di Parthenope. In fondo al mar: un racconto tra moda e sostenibilità firmato Prada X D’altronde anche Paolo Sorrentino, nel suo ultimo film, utilizza la moda come elemento narrativo. Così adesso il fashion system si immerge in questo abisso onirico e misterioso, facendone la principale fonte d’ispirazione degli accessori mare Estate 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Orecchini conchiglia, ciondoli pesce e sandali con applicazioni corallo

In questa notizia si parla di: orecchini - conchiglia - sandali - applicazioni

